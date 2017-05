FRANKFURT AM MAIN/ NEW YORK (IT-Times) - Der unter Gläubigerschutz stehende US-amerikanische Telekommunikationsausrüster Avaya Inc. hat einen neuen Vertriebsleiter für den deutschen Markt. Seit 2005 ist Lukas Baur bei der Avaya Deutschland GmbH beschäftigt und hat Erfahrungen als Sales und Operation...

Den vollständigen Artikel lesen ...