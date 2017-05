Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Erstausstrahlungen im ZDF-Kinder- und Jugendprogramm: Am Samstag, 20. Mai 2017, 5.35 Uhr, startet die Real-Serie "Aquilas Geheimnis", in der die Geschwister Sam und Minna gemeinsam mit ihrer Cousine Bianca die kroatische Küste erkunden. Dabei stoßen sie auf merkwürdige Dinge und machen sich in 24 Folgen wöchentlich auf die Suche nach einem versunkenen Schatz.



Direkt im Anschluss um 5.50 Uhr lassen sich fünf Jungs jeden Samstag auf das Abenteuer Wohngemeinschaft ein: In 20 neuen Folgen der 7. Staffel der "WG-Reihe" leben die Jugendlichen einen Monat komplett ohne Eltern - Freiheit pur. "Die Jungs-WG: Sommer. Sonne. Elternfrei." fährt in den Ferien nach Italien an den Gardasee.



Samstags, in der Sendezeit des ZDF-Kinder- und Jugendprogramms ab 6.15 Uhr, sind das Wissensmagazin "pur+", "Zoom - Der weiße Delfin", "Das Dschungelbuch", "Mia and me", "1, 2 oder 3", "Bibi Blockberg" und "Mako - Einfach Meerjungfrau" zu sehen.



Sonntags werden ab 6.00 Uhr die Kinderserien "Wickie und die starken Männer", "Das Dschungelbuch", "Bibi Blocksberg", "Drache Digby", "Bibi und Tina", "Löwenzahn" und "Löwenzahn Classics" im ZDF gezeigt. Fast alle Programme sind nach Ausstrahlung in der ZDFtivi-Mediathek und in der ZDFtivi-App abrufbar.



Das ZDF-Kinder und Jugendprogramm bietet ein kindgerechtes, werbefreies, informatives und innovatives Programm, das soziale und mediale Kompetenz vermitteln will. Mit attraktiven Genres und Themen sollen Kinder bis zwölf Jahren angesprochen und zum Mitmachen und Mitdenken angeregt werden. Gezeigt werden Zeichentrick- und Real-Serien, Spielfilme, Märchenfilme, Magazinprogramme, Informationsprogramme, Specials und Eigenproduktionen.



http://zdftivi.de



http://twitter.com/ZDFPresse



http://www.facebook.com/



Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/jungswg https://presseportal.zdf.de/presse/aquilasgeheimnis



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121