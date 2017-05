Für weit über 80 Milliarden Euro hat die EZB seit dem vergangenen Sommer schon Unternehmensanleihen gekauft – und den Corporate-Bond-Markt damit in einen Freudentaumel versetzt: „Die EZB ist ein erheblicher Faktor im Markt. Sie hat den CFOs viel Comfort und Selbstvertrauen gegeben“, berichtet die Bondmarktexpertin Paula Weisshuber von der Bank of America Merrill Lynch im FINANCE-TV-Interview. Wie groß der Impact der EZB ist und ob sich die Marktteilnehmer schon an die Unterstützung durch die Zentralbanken gewöhnt haben – Paula Weisshubers Antworten heute hier bei FINANCE-TV .