Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Graz/London (pts022/17.05.2017/13:10) - Das Grazer Hightech-Unternehmen eyeson nimmt als Aussteller an der UC Expo in London teil und präsentiert mit eyeson room eine absolute Marktneuheit im Bereich Videokonferenzlösungen. Die UC Expo ist die größte Unified Communication and Collaboration Messe in Europa mit über 100 Ausstellern und mehr als 5.500 Besuchern. Das Softwareunternehmen eyeson ist Technologieführer im Bereich Smart Video Collaboration. Das Kernprodukt ist eyeson, eine cloudbasierte Video Conferencing-Plattform zur Optimierung der Zusammenarbeit von Teams in Unternehmen. Technisch setzt eyeson auf die patentierte Echtzeit-Kommunikationstechnik mit Single-Stream-Technologie (SST), die unabhängig von der Anzahl der Meetingteilnehmer eine hohe Video- und Audioqualität bandbreitenoptimiert gewährleistet. Die Single-Stream-Technologie (SST) von eyeson ist einzigartig und ermöglicht ungeahnte Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Einbinden von Datenstreams in Videokonferenzen. Dank der Single-Stream-Technologie hat die Anzahl der Videokonferenzteilnehmer keinerlei Einfluss auf die Video- und Audioqualität. eyeson room zeigt bis zu neun Personen gleichzeitig auf dem Bildschirm, auch bei Smartphones, und erlaubt bis zu 100 Teilnehmer. Das Video kann auch sehr einfach live auf Youtube gestreamt werden. In den IoT-Anwendungen spielt eyeson Daten via API von mehreren Geräten gleichzeitig ein (Videos, Locationsmaps, statische Bilder, live Audiokonversationen,...) und visualisiert diese in einem Echtzeit-Video. Benutzer können zudem ihre eigenen Logos einfügen, Tweets anzeigen etc. eyeson wurde bereits in namhaften Online Collaboration Tools wie Slack, Dropbox und Atlassian integriert. Weitere Integrationen folgen in Kürze. eyeson room wird dem Publikum am Stand C132 in einer spektakulären Live-Demo vorgestellt. Mehr Informationen finden Sie auf: http://www.eyeson.team (Ende) Aussender: VisoCon GmbH Ansprechpartner: Petra Lechner Tel.: +43 316 33 99 31 E-Mail: petra.lechner@eyeson.team Website: www.eyeson.team Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170517022

May 17, 2017 07:10 ET (11:10 GMT)