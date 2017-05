Wien - Das US-Fondshaus Janus Capital plant 55,5 Millionen US-Dollar für Abfindungen an seine Führungsspitze ein, so die Experten von "FONDS professionell".In den Genuss dieses Geldsegens sollten fünf Topmanager des Hauses kommen, wenn sich im Zuge der Fusion mit der britischen Gesellschaft Henderson ihre Aufgabenfelder wesentlich verändern sollten, sie weniger Gehalt bekommen würden oder gar ganz das Unternehmen verlassen müssten. Solche "Change-of-Control"-Klauseln seien nicht ungewöhnlich, die Höhe der Abfindung aber schon - und dies schüre den Unmut unter den Mitarbeitern, berichte die Wirtschaftszeitung "Financial Times".

