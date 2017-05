MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Chefredakteurin der österreichischen Tageszeitung "Der Standard", Alexandra Föderl-Schmid, wechselt zur "Süddeutschen Zeitung". Die 46-Jährige werde Ende des Jahres für die "SZ" als Korrespondentin nach Israel gehen, teilte die Südwestdeutsche Medienholding am Mittwoch mit. Föderl-Schmid hat Publizistik, Politikwissenschaft und Geschichte in Salzburg studiert. Sie promovierte über das duale Rundfunksystem in Deutschland. 1990 begann sie als Journalistin beim "Standard" und war mehr als zehn Jahre in Führungspositionen tätig. Nun wolle sie sich wieder ganz dem Schreiben widmen. "Ich freue mich", twitterte Föderl-Schmid./kre/DP/fbr

