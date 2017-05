München, London (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Seit vergangener Woche werden Oxford und London zur Kulisse einer mitreißenden Romantic Comedy. Von Anfang Mai bis Ende Juni finden in beiden Städten die Dreharbeiten zu ICH HAB DICH IM GEFÜHL (Arbeitstitel) statt. Für die Produktion der TMG in Zusammenarbeit mit Gate Film steht ein Ensemble aus internationalen Stars vor der Kamera.



Die Miniserie ist die Adaption von Cecelia Aherns fünftem Roman ICH HAB DICH IM GEFÜHL (Arbeitstitel). Das Buch erreichte Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste und wurde in der Kategorie Most Popular Book für den British Book Award nominiert. Die Erfolgsautorin lieferte bereits mit "P.S. Ich liebe Dich" einen Mega-Bestseller und die Vorlage für einen erfolgreichen Kinofilm ab. Die Regie bei THANKS FOR THE MEMORIES führt Amit Gupta ("Resistance", "Jadoo", "One Crazy Thing").



In den Hauptrollen sind Tamzin Merchant ("Die Tudors", "Salem") als Joyce und Tom Wlaschiha ("Game of Thrones", "Rush - Alles für den Sieg") als Justin zu sehen. Neben ihnen stehen Tessa Mittelstaedt ("Tatort", "Der blinde Fleck") als Jenna sowie Paul Bazely ("Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten", "Vanity Fair") als Frank und James Fleet ("Outlander", "Mr. Turner - Meister des Lichts") als Patrick gemeinsam vor der Kamera.



Eigentlich ist die lebhafte Joyce Conway mit ihrem Leben in Oxford zufrieden: Ihr Freund Conor liebt sie, der Job hinter den Kulissen beim lokalen Radio macht ihr Spaß und ihr Verhältnis zu Vater Patrick könnte liebevoller nicht sein. Doch ihr Leben wird auf den Kopf gestellt als sie nach einem Unfall und einer Bluttransfusion mit Erinnerungen aufwacht, die ihr nicht gehören. Auf einmal hat die Vegetarierin Lust auf Steak, spricht fließend Italienisch und traut sich als Moderatorin in einer eigenen Radiosendung vor das Mikrofon. Und als hätte Joyce nicht genug mit sich selbst zu tun, läuft sie immer wieder Justin Beckmann über den Weg. Der Kunstprofessor steckt in einer persönlichen Krise und hat auch sonst nicht viel mit Joyce gemeinsam - oder doch? Denn während ihrer Begegnungen können sie der unerklärlichen Anziehungskraft zwischen ihnen immer weniger widerstehen...



ICH HAB DICH IM GEFÜHL (Arbeitstitel) ist eine Produktion der TMG mit Gate Film Ltd. Der TV-Zweiteiler wird in Deutschland im ZDF und in Österreich im ORF zu sehen sein. Ein Sendetermin steht bislang noch nicht fest.



Der Weltvertrieb liegt bei TM International. Sonar Entertainment sicherte sich bereits die Distributionsrechte für die USA und Kanada.



OTS: Tele München Fernseh GmbH & Co. Produktionsgesellschaft newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66237 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66237.rss2



Pressekontakt: Henriette Gutmann Leitung Marketing & Kommunikation Tel. +49 (0)89 290 93 - 0, Email: media-relations@tmg.de



Ann-Kathrin Kurka Junior Marketing & PR Manager Tel. +49 (0)89 290 93 - 0, Email: media-relations@tmg.de