Von Rajesh Roy, Newley Purnell und Tripp Mickle

NEU-DELHI (Dow Jones)--Apple hat einen weiteren wichtigen Schritt in den schnell wachsenden indischen Markt gemacht. Ein Auftragsfertiger hat einen Testlauf für das erste in Indien hergestellte iPhone abgeschlossen. Das günstigste Modell des Erfolgs-Smartphones, das iPhone SE, wurde von der taiwanischen Wistron Corp im südlichen Bundesstaat Karnataka zusammengebaut, wie ein Vertreter der Staatsregierung dem Wall Street Journal sagte.

In einer Stellungnahme von Apple hieß es, der Konzern habe die Produktion einer kleinen Anzahl von iPhone-SE-Geräten in Bangalore, der Hauptstadt Karnatakas, aufgenommen. Die Geräte sollen diesen Monat an indische Kunden ausgeliefert werden. Eine Wistrom-Sprecherin wollte sich nicht äußern.

Angesichts der sich abkühlenden Verkaufszahlen in China hofft Apple auf den indischen Markt. Apple hat versucht, sich steuerliche Vorteile auf den Import bestimmter Komponenten zu sichern, sagten Regierungsvertreter.

Obwohl das iPhone SE das günstige Modell von Apple ist, dürfte es für die meisten Inder unerschwinglich bleiben, auch wenn es deutlich billiger angeboten werden sollte als im Rest der Welt. Sollte Apple den Preis auf 250 US-Dollar senken - in den USA kostet es 399 Dollar - wäre es erschwinglicher, so Analysten. Es wäre damit aber immer noch überdurchschnittlich teuer. Der durchschnittliche Preis für ein Smartphone in Indien liegt laut Marktforscher IDC bei rund 150 Dollar.

"Apple könnte das iPhone mit einer aggressiven Preisgestaltung gut verkaufen", sagt Analyst Faisal Kawoosa von CMR. "In drei bis fünf Jahren werden diese Nutzer so weit sein, auf ein iPhone mit Standard-Preis umzusteigen."

Laut Counterpoint Research zogen die Smartphone-Verkäufe in Indien vergangenes Jahr um 18 Prozent an, verglichen mit nur 3 Prozent global.

Apple-CEO Tim Cook hebt die Verkäufe in Indien gerne hervor, der Marktanteil des US-Konzerns ist seit 2012 aber laut IDC nicht über 3 Prozent hinausgekommen. Der Regierungsvertreter sagte, Apple könnte die Produktion in Indien künftig hochfahren, die Staatsregierung sei bereit, den Auftragsfertigern entsprechende Flächen zur Verfügung zu stellen.

Wistrom-Chairman Simon Lin und David Shen, ein weiterer Manager, werden sich Ende Mai mit hochrangigen Vertretern von Karnataka treffen, um die Pläne des Unternehmens zu besprechen, so der Informant.

(Mitarbeit: Karan Deep Singh)

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2017 07:22 ET (11:22 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.