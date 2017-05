HAMBURG (dpa-AFX) - Die Otto Group steht vor einer Zeit tiefgreifender Veränderungen und stürmischen Wachstums - wenn die Zukunftspläne des Vorstands Wirklichkeit werden. Der internationale Handels- und Dienstleistungskonzern will sich neu erfinden. In den kommenden sechs Jahren soll der Umsatz der Gruppe von heute 12,5 auf 17 Milliarden Euro steigen, sagte der neue Vorstandschef Alexander Birken am Mittwoch in Hamburg. Das entspreche einem jährlichen Umsatzwachstum von rund 800 Millionen Euro bis zum Geschäftsjahr 2022/23.

Um diese Ziele zu erreichen, brauche die Otto Group begeisterte Kunden. "Wir wollen Maßstäbe setzen und die Zufriedenheit der Kunden steht für uns im Vordergrund", erklärte Birken. Die Otto Group habe gemeinsam mit den Beschäftigten ein neues Leitbild und eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen entwickelt, um stärker als der Markt zu wachsen. Dazu gehöre zum Beispiel, die deutsche Einzelgesellschaft Otto zu einer großen Handelsplattform auszubauen, die fünf bis zehn Millionen verschiedene Artikel anbiete. Heute sind es gut zwei Millionen.

Auch das innovative Startup-Unternehmen Collins mit dem Internet-Auftritt "About You" spielt in der Otto-Strategie eine wichtige Rolle. "Wir wollen daraus ein Milliardenunternehmen machen", sagte Birken. Gegenwärtig steht Collins bei 135 Millionen Euro Umsatz, doch würden die Zahlen von Monat zu Monat dramatisch besser. Weitere Bausteine der Strategie betreffen Finanzdienstleistungen und Logistik und die Öffnung des Otto-Ökosystems für externe Partner.

"Wir werden keine anderen Plattformen nachahmen, weder Amazon noch Ali Baba", sagte Birken. Es gehe darum, die Kunden zu begeistern mit der besten verfügbaren Technologie und dem besten Service. Nur so lasse sich die Kundenbasis von weltweit 31 Millionen Kunden verbreitern. Dabei trete Otto zunächst in eine Investitionsphase ein, doch sei mittelfristig mit einer steigenden Profitabilität zu rechnen.

Mit der Umsetzung der Strategie sei mit steigenden Investitionen und hunderten oder auch tausenden neuen Arbeitsplätzen zu rechnen. Im vergangenen Geschäftsjahr (28.2.) erhöhte sich die Zahl der Otto-Mitarbeiter weltweit um rund 150 auf 49 750, in Deutschland um rund 800 auf 26 650. Die Umsätze der Otto Group stiegen um 3,4 Prozent auf 12,5 Milliarden Euro und auch die Ertragskraft nahm zu. Nach Steuern blieb ein Gewinn von 41 Millionen Euro, nach einem Verlust von 190 Millionen Euro im Vorjahr.

Umsatztreiber des Konzerns ist seit Jahren der elektronische Handel über das Internet (E-Commerce). Gegenüber dem Vorjahr steigerte die Gruppe die Umsätze der mehr als 100 Online-Shops weltweit auf vergleichbarer Basis um rund zehn Prozent auf knapp sieben Milliarden Euro./egi/DP/tos

