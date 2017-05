Anfang des Monats teilte der Analyst Ming-Chi Kuo der normalerweise sehr seriösen KGI Securities seinen Kunden folgendes mit:

Die Wahrscheinlichkeit, dass Apple (WKN:865985) auf der WWDC im Juni seinen ersten smarten Home-Assistenten vorstellt und diesen in der zweiten Jahreshälfte verkaufen wird, stehen bei über 50 %. Damit will man den dann erscheinenden neuen Echo-Produkten von Amazon (WKN:906866) Konkurrenz machen.

Im gleichen Atemzug sagte der Analyst, dass das Gerät von Apple ?exzellente Akustik und Rechenleistung? bieten werde, mit einem Prozessor, der dem in den neuen iPhones verbauten A8 oder A9 entspricht, außerdem teurer sein werde als das Amazon Echo.



Kuo meinte, dass die ...

