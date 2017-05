Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation im Euroraum klettert auf 1,9 Prozent

Der Preisdruck in der Eurozone hat im April spürbar zugenommen und liegt nun nahe am Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB). Die jährliche Inflationsrate stieg von 1,5 auf 1,9 Prozent. Damit bestätigte die Statistikbehörde Eurostat - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 28. April. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an.

EZB teilt bei Dollar-Tender 40 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 40 Millionen an zwei Banken zugeteilt. Bei dem vorherigen Dollar-Tender hatte eine Bank eine Summe von 35 Millionen nachgefragt und erhalten.

Experten raten Fed zu eigenem Digitalgeld

Offenbar ist die Zeit für eine eigene Digitalwährung der US-Notenbank niemals so günstig gewesen wie momentan. Das jedenfalls meinen der Top-Ökonom und frühere Berater von Fed-Chefin Janet Yellen, Andrew Levin, der frühere Fed-Chef Ben Bernanke sowie der renommierte Universitätsprofessor Michael Bordo. Sie sind der Ansicht, eine Digitalwährung mit dem Gütesiegel der Fed könnte den Dollar beflügeln und den Notenbankern generell sehr in die Karten spielen.

Fed weckt Konjunkturängste an den Anleihemärkten

Der US-Anleihemarkt sendet Warnsignale an die Federal Reserve: Während die amerikanische Notenbank im Juni wohl ihren Leitzins anheben will, haben Hedgefonds und Vermögensverwalter die größte Nettowette auf langfristig fallende Treasury-Renditen seit 2008 aufgebaut. Wetten auf steigende kurzfristige Zinsen liegen fast so hoch wie zuletzt 1993.

In China kommen die Anleihemärkte nicht zur Ruhe

Für Auslandsinvestoren muten die Ereignisse auf Chinas Finanzmärkten gelegentlich wie das Stolpern von einer Minikrise in die nächste an. Der jüngste heftige Ausverkauf von Aktien, Anleihen und Rohstoffen lässt wieder Ängste vor Zusammenbrüchen wie in der Vergangenheit aufkeimen.

Mittelstand verlangt vor Wahl mehr Investitionen und Forschungsförderung

Der deutsche Mittelstand verlangt von den Parteien höhere staatliche Investitionen und eine steuerliche Absetzbarkeit von Forschung- und Entwicklungsausgaben. Außerdem soll die neue Regierung nach der Bundestagswahl im September die Bürokratie zurückschneiden, heißt es in den Wahlforderungen des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI) für seine mittelständischen Mitglieder.

Gabriel fordert von USA Bekenntnis zum Freihandel

Unmittelbar vor seiner Abreise in die USA und nach Mexiko hat Außenminister Sigmar Gabriel von den Vereinigten Staaten ein klares Bekenntnis zum Freihandel gefordert. Seit der Amtsübernahme von Präsident Donald Trump hätten viele Mitglieder der neuen US-Regierung deutlich gemacht, dass sie ein großes Interesse an einem starken Europa hätten und fest zur transatlantischen Partnerschaft stünden, erklärte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin.

Kramp-Karrenbauer als saarländische Ministerpräsidentin wiedergewählt

Die CDU-Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer bleibt Ministerpräsidentin des Saarlands. Die 54-Jährige wurde am Mittwoch im Saarbrücker Landtag wiedergewählt. Kramp-Karrenbauer erhielt dabei alle 41 Stimmen der Regierungskoalition aus CDU und SPD. Zehn Abgeordnete stimmten gegen sie, Enthaltungen gab es nicht.

Schulz greift von der Leyen und de Maiziere im Bundeswehrskandal an

Der in die Defensive geratene SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat die CDU wegen des Bundeswehrskandals angegriffen. Schulz warf Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Innenminister Thomas de Maiziere vor, die Schuld auf die Soldaten abzuwälzen und von eigenem Versagen ablenken zu wollen. Von der Leyen stelle die Truppe unter Generalverdacht, de Maiziere versuche von den schweren Fehlern der ihm unterstellten Asylbehörde abzulenken, kritisierte der SPD-Chef.

EU-Kommission leitet wegen Abgasaffäre Verfahren gegen Italien ein

Die EU-Kommission hat in der Affäre um manipulierte Abgaswerte auch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien eingeleitet. Die italienischen Behörden hätten die EU-Vorschriften für die Genehmigung von Fahrzeugtypen des Autobauers Fiat Chrysler nicht eingehalten, erklärte die Kommission in Brüssel. Im Dezember vergangenen Jahres hatte Brüssel bereits ähnliche Verfahren gegen Deutschland und sechs weitere EU-Staaten eröffnet.

EU verlangt von London Garantien gegen Steuer- und Sozialdumping

Für ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien nach dem Brexit fordert die EU Garantien gegen Sozial- und Steuerdumping. Die anderen EU-Staaten strebten zwar eine "enge Partnerschaft" nach dem EU-Austritt an, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Mittwoch vor dem Europaparlament in Straßburg. Ein solches Abkommen müsse aber für gleiche Wettbewerbsbedingungen sorgen und "Sicherungen gegen unfaire Wettbewerbsvorteile unter anderem durch Steuer-, Sozial, Umwelt- und Regulierungsmaßnahmen und -praktiken" beinhalten.

Maduro verlängert Wirtschaftsnotstand in Venezuela erneut

Venezuelas linksnationalistischer Präsident Nicolás Maduro hat vor dem Hintergrund politischer und sozialer Unruhen in seinem Land den seit Januar 2016 geltenden Wirtschaftsnotstand erneut verlängert. Gemäß dem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Erlass ist Maduro befugt, von der Verfassung garantierte Rechte einzuschränken. Außerdem kann er Sondermaßnahmen im "sozialen, wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Bereich" ergreifen.

Isländische Notenbank senkt Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,75%

GB/Arbeitslosengeldbezieher Apr +19.400; Quote 2,3%

US/MBA Market Index Woche per 12. Mai -4,1% auf 398,8 (Vorwoche: 415,7)

US/MBA Purchase Index Woche per 12. Mai -2,7% auf 243,6 (Vorwoche: 250,3)

US/MBA Refinance Index Woche per 12. Mai -5,7% auf 1.269,1 (Vorwoche: 1.345,5)

