Verehrte Leserinnen und Leser!

Es tauchen zwar immer mal wieder kurze Phasen auf, an denen der DAX etwas in die Knie geht. Aber seit Monaten sprechen wir da eher von Stunden als von Tagen. Es scheint, als wollte niemand aussteigen. Und viele bringen dann das Argument der Negativ-Zinsen und erklären diesen so robusten, stetigen Aufwärtstrend damit. Es gibt wegen der nicht mehr vorhandenen Zinsen eben keine Alternative - also wird der DAX weiter steigen. Ist es wirklich so einfach?

Ganz sicher nicht. Es ist schon richtig, dass die niedrigen, in den meisten Laufzeiten negativen Zinsen ihr Scher?ein dazu beitragen, dass die Aktienmärkte so markant zulegen. Und die damit günstige Finanzierung und der im mittelfristigen Vergleich "billige" Euro sorgen dafür, dass europäische Unternehmen hervorragende Umsatz- und Gewinnzuwächse vermelden können. Aber die Zinsen werden, mit Blick auf die anziehende In?ation, nicht dauerhaft niedrig bleiben. Was auch dazu führen wird, dass dieses Wachstum bei den Unternehmen langsamer wird, sich womöglich irgendwann auch umkehrt. Und dann? Ein sorgloser Anleger wird sich sagen: Das kann ja alles sein. Aber da es vorerst nicht ...

