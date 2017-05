Kaltenkirchen (ots) - Nicht nur große Solarparks, sondern auch kleinere Anlagen sollten ihre Solarmodule regelmäßig überprüfen und warten, um mögliche Mindererträge durch fehlerhafte Module zu verhindern. Eine Möglichkeit zur Schadenserkennung an Photovoltaik-Anlagen ist die Fehlersuche aus der Luft mit Drohne und Thermalkamera. Dass diese praktische Lösung nicht zwangsläufig mit hohen Kosten verbunden sein muss und auch für Menschen ohne Elektronikingenieurausbildung möglich ist, zeigt Yuneec vom 31. Mai bis zum 2. Juni auf der Intersolar Europe in München. In Halle A3 auf dem Stand 310 präsentiert das global agierende Unternehmen unter anderem den neuen Hexacopter H520. Er überzeugt nicht nur durch seine leichte Handhabung, hochwertige, technische Features und eine hohe Flugsicherheit, sondern auch mit der Wärmebild- und Restlichtkamera CGO-ET, die bei der Überprüfung von Solaranlagen hilft.



Der sechsrotorige H520 wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt und ist mit drei unterschiedlichen Kameraoptionen verfügbar, die je nach Bedarf modular zusammengestellt werden können. Für die Solarwirtschaft ist der H520 insbesondere in Kombination mit der Dualkamera CGO-ET interessant. Hierbei handelt es ich um eine innovative Kombination aus 3-Achsen-Gimbal, Wärmebild- und Full-HD-Restlichtkamera, deren Bilder getrennt, als Bild-in-Bild oder als Overlay angezeigt werden können. Beim Überfliegen der PV-Anlage hilft die Wärmebildkamera beim Erkennen von fehlerhaften Modulen, indem sie relative Temperaturunterschiede der Panels in einem Wärmebild visualisiert. Beschädigte oder fehlerhafte Solarzellen weisen eine über- beziehungsweise unterdurchschnittliche Temperatur auf. Mit Hilfe dieser Informationen können PV-Besitzer prüfen, ob ihre Anlage die maximale Leistung liefert oder ob Ertragseinbußen vorliegen, die behoben werden müssen.



Für die hohe Sicherheit des H520 sorgen sowohl die innovative Kombination aus Ultrasonic- und Intel® RealSense[TM]-Technologie (optional erhältlich), als auch die 5-Rotoren-Flugfähigkeit und das redundante Steuersignal über 2,4 und 5,8 GHz. In Kombination mit dem Waypoint Flugmodus, der variable Höhenanflüge und individuelle Verhaltensweisen an Schlüsselpunkten erlaubt, die im Vorfeld bereits über Google Maps oder Amal definiert werden können, und dem Software Developer Kit, das noch weitergehende Spezialisierungen im Bereich Solar erlaubt, ist der H520 eine maßgeschneiderte Drohnenlösung für die Solarwirtschaft.



Besuchen Sie Yuneec auf der Intersolar Europe in Halle A3, Stand 310. Bei Interesse an einem Termin mit den Fachexperten auf dem Stand melden Sie sich bitte bei Frau Ava Dühring (yuneec@harvard.de).



Weitere Informationen zum aktuellen Portfolio von Yuneec finden Sie unter www.yuneec.com



