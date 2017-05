Frankfurt am Main (ots) -



Am 12. Mai 2017 war das pentahotel Leipzig Gastgeber des "Sportbuzzer Fantalk 3.0", präsentiert von Ur-Krostitzer in Kooperation mit RB Leipzig. Am Vortag der Begegnung zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München trafen Fußball-Fans sowie Prominenz aus der Welt des Sports aufeinander. Die geladenen Gäste waren Teil einer spannenden und unterhaltsamen Diskussionsrunde. Das Besondere: Drei vorab ausgewählte Fans konnten sich interaktiv per Buzzer in die Diskussion einschalten und so aktiv teilnehmen.



Die Talk-Runde bildeten sechs Prominente aus der Welt des Sports: Fußballkommentator Wolff Fuss, DFB-Präsident Reinhard Grindel, Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink, Fußballlegende Stefan Effenberg, Formel-1-Senkrechtstarter Max Verstappen und RBL-Sportdirektor Ralf Rangnick. Auch die Fans beider Teams konnten sich an dem Web-Dialog beteiligen. Der Fantalk wurde per Live-Stream aus dem pentahotel Leipzig u.A. auf sportbuzzer.de, DieRotenBullen.com und t-online.de übertragen und ist hier als Mitschnitt verfügbar.



"Es macht uns stolz, Gastgeber dieses umfangreichen neuen Web-Formates mit hochkarätigen Gästen zu sein. Wir haben mit unserem begeisterten Team für den passenden Rahmen im pentahotel Leipzig gesorgt und es war rundum gelungen. Ein 'perfect match'!" sagt Silke Ney, Hoteldirektorin des pentahotel Leipzig.



"Mit seinem modernen Ambiente und der entspannten Atmosphäre war die Lounge des pentahotel Leipzig der ideale Austragungsort für den ersten Sportbuzzer Fantalk. pentahotels gilt in seinem Geschäftsfeld als innovativ, dynamisch und mutig und passt als Partner demnach perfekt zu unserem Verein", ergänzt RBL-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff.



