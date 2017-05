Nach der Zusammenlegung mit der Raiffeisen Zentralbank hat sich der Gewinn der Raiffeisen Bank International im ersten Quartal fast verdoppelt. Die bessere operative Geschäftsentwicklung hat sogar Analysten überrascht.

Das österreichische Geldhaus Raiffeisen Bank International (RBI) hat nach der Fusion mit der Raffeisen Zentralbank (RZB) den Gewinn beinahe verdoppelt. "Wir sind mit dem Start in das Geschäftsjahr sehr zufrieden. In fast allen unseren Märkten sehen wir eine sehr gute Konjunkturentwicklung", sagte Bankchef Johann Strobl am Mittwoch. Der Wiener Konzern zählt neben der italienischen Unicredit und der österreichischen Erste Group zu den größten Kreditgebern in Osteuropa.

Im Auftaktquartal stieg der Gewinn unter dem Strich auf 220 Millionen Euro nach 111 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das von der RZB eingebrachte Geschäft ist seit Jahresbeginn vollständig in der RBI enthalten. Die Gewinnerwartungen hat die Bank damit deutlich ...

