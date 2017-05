Der Moderator der Satiresendung "extra 3" hat AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel als "Nazi-Schlampe" bezeichnet. Einen Unterlassungsantrag dagegen weist das Hamburger Landgericht zurück. Die AfD fühlt sich brüskiert.

Im Streit um die Formulierung "Nazi-Schlampe" in der NDR-Satiresendung "extra 3" hat das Hamburger Landgericht einen Unterlassungsantrag der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel zurückgewiesen. Es gehe in klar erkennbarer Weise um Satire, die von der Meinungsfreiheit gedeckt sei, erklärte ein Gerichtssprecher am Mittwoch. Weidel stehe als AfD-Spitzenkandidatin im Blickpunkt der Öffentlichkeit und müsse überspitzte Kritik hinnehmen.

Die umstrittene Äußerung beziehe sich mit den Begriffen "Nazi" und ...

