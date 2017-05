Zürich - Die Universität St. Gallen (HSG), EY und die ETH Zürich haben eine Forschungszusammenarbeit zum Thema Redesigning Financial Services initiiert. Die Kernaufgabe der interdisziplinären Forschungsgemeinschaft ist es, neue kundenzentrierte Finanzdienstleistungen zu entwickeln sowie entsprechende Prototypen zu erstellen und zu testen.

Am 17. Mai findet im Aura in Zürich die Kick-off-Veranstaltung und damit der erste öffentliche Anlass der Forschungsgemeinschaft statt. Im Mittelpunkt stehen die Umwälzungen in der Vermögensverwaltung sowie die Chancen und Risiken für die etablierten Anbieter. In seiner ersten Publikation «Is wealth management facing its Kodak moment?» analysiert Redesigning Financial Services die disruptiven Kräfte in der Vermögensverwaltung. Diese reichen von systembasierten, günstigeren Beratungsdienstleistungen über ein grösseres Personalisierungspotenzial bis hin zu Kundenbefähigungs-Tools, wie Transaktionsplattformen und die «Banking as a platform»-Bewegung.

Robert Ruttmann, Gründer von Redesigning Financial Services und Leiter des Kompetenzzentrums für Nachhaltigkeit und Finanzdienstleistungen an der Universität St. Gallen, erklärt: «Wir bauen ein offenes, internationales Ökosystem auf, um gemeinsam die Zukunft des Finanzdienstleistungssektors zu gestalten. In diesem Rahmen wollen wir uns dafür einsetzen, die Kundenpräferenzen und die Reaktion der Kunden auf neue Technologien zu verstehen.»

«Wir sind stolz darauf, Teil dieser Initiative zu sein, die Technologie-Teams mit Teams zusammenbringt, die das Kundenverhalten erforschen. EY bringt ihr Beratungs-Know-how in der Neugestaltung von Geschäftsmodellen und Strategien ein. Gemeinsam mit führenden Kunden aus dem Finanzdienstleistungsbereich, die sich der Initiative anschliessen, werden wir neue kundenzentrierte Geschäftsmodelle konzipieren sowie entsprechende Prototypen erstellen und testen», erklärt Olaf Toepfer, Managing Partner Banking, EY Schweiz.

«Der wissenschaftliche Fokus wird darauf liegen, topmoderne Technologien nahtlos in zielgerichtete Kundenerlebnisse und -erfahrungen zu integrieren. Die Bedürfnisse der Endkunden werden dabei ganz klar im Mittelpunkt stehen», erklärt Prof. Ernst Mohr, Institute für Customer Insight und für Technologiemanagement der HSG.

Steht die Vermögensverwaltung vor ihrem «Kodak-Moment»?

Die Vermögensverwaltung befindet sich im Umbruch. Es besteht das Risiko, dass in einer Zeit, in der die Erwartungen der Kunden bezüglich Personalisierung, Effizienz und Kostenrückgang weiter steigen, die traditionell hochwertigen Dienstleistungen zu einem Massengut werden.

