Frankfurt - Vermutlich wird die US-Notenbank im Juni das zweite Mal in diesem Jahr den Leitzins anheben, so die Analysten der Helaba.Allerdings wäre dies nur ein vorgezogener Schritt. Von ihrem vorsichtigen geldpolitischen Kurs werde die FED nicht abweichen. Die Unruhe aufgrund der französischen Präsidentschaftswahlen habe sich gelegt. Nun werde wieder verstärkt auf Fundamentaldaten geschaut: Zwar dürfte das Wirtschaftswachstum in den kommenden Quartalen an Tempo verlieren, für spürbaren Rückenwind bei Renten dürfte dies jedoch nicht ausreichen. Auch bei der Inflation werde die Dynamik voraussichtlich nachlassen. Wobei der jüngste kräftige Anstieg der Kernrate gezeigt habe, dass sich die Lage an der Inflationsfront weitgehend normalisiert habe.

