Großbritannien hat offenbar seinen Widerstand gegen die Errichtung eines militärischen Hauptquartiers der Europäischen Union aufgeben. Der Auswärtige Dienst der EU habe sich in Verhandlungen mit der britischen Regierung auf Kompromissformulierungen geeinigt, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" (Donnerstagsausgabe).

Sie sollen Bedenken zerstreuen, dass die EU ein Hauptquartier nach Vorbild der Nato errichten könnte. Wenn dem Kompromiss alle EU-Staaten zustimmen, könnte die Entscheidung doch noch wie ursprünglich geplant beim Treffen der EU-Verteidigungsminister an diesem Donnerstag fallen. Über das neue Kommandozentrum sollen zivile und militärische EU-Operationen künftig besser aufeinander abgestimmt werden. Der britische Außenminister Boris Johnson hatte am Montag versucht, den Eindruck zu zerstreuen, Großbritannien wolle die EU-Verteidigungspolitik als Faustpfand in den Brexit-Verhandlungen nutzen.

Seine Land werde einer engeren Kooperation "nicht im Weg stehen".