Etwas mehr als ein Jahr nach dem Umzug der Erste Group auf ihren neuen Campus am Wiener Hauptbahnhof (Belvedere) steht nun die Nachnutzung für die historische Bankzentrale am Graben fest. Aus der prominenten Immobilie in der Wiener Innenstadt wird ein Hotel.Erste-Vorstand Gernot Mittendorfer sagte, man habe für diesen Standort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...