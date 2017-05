Lieber Leser,

in dieser Woche durfte die Amazon-Aktie ihren zwanzigsten Geburtstag feiern. In den zwanzig Jahren seit dem IPO hat die Aktie sage und schreibe 48.800 % an Wertgewinn verzeichnet. Schaut man sich den Kursverlauf über den langen Zeitraum an, so kann man schnell den Eindruck bekommen, dass ein Investment in die Amazon-Aktie ein No-Brainer gewesen ist. Aber wie es nun mal in der Betrachtung der Historie in der Regel ist: Im Nachhinein sieht alles besser aus. Hier einige Fakten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...