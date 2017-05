Stuttgart (ots) -



Die beiden Beratungstöchter von Porsche intensivieren ihre Zusammenarbeit: Die Managementberatung Porsche Consulting und die Management- und IT-Beratung MHP bieten ihre individuellen Leistungen künftig auch gemeinsam an. Das Ziel der Kooperation: Externe Auftraggeber sollen insbesondere bei Projekten zur digitalen Transformation alles aus einer Hand erhalten können - von neuen Geschäftsmodellen und Strategien über prozessuale und technologische Lösungen bis zum Einbeziehen aller Mitarbeiter in einen erfolgreichen Veränderungsprozess. Mit der Zusammenarbeit schaffen die beiden eigenständigen Porsche-Tochtergesellschaften einen deutlichen Mehrwert für ihre Klienten. Vorbilder sind Projekte aus dem Porsche- und Volkswagen-Konzern, aber auch Projekte bei externen Kunden.



"Unsere Prozesskompetenz aus der Automobilindustrie nicht für uns zu behalten, sondern für andere Branchen verfügbar zu machen, hat bei Porsche schon eine lange Tradition. Jetzt kommt digitales Know-how hinzu, das wir in den vergangenen Jahren aufgebaut haben. Mit der Kooperation der beiden konzerneigenen Beratungshäuser schaffen wir eine 360-Grad-Betreuung für Unternehmen, die bei der digitalen Transformation erfolgreich sein wollen", sagt Oliver Blume, Vorsitzender des Vorstands der Porsche AG.



Für Eberhard Weiblen, Vorsitzender der Geschäftsführung von Porsche Consulting, ist die Partnerschaft eine "logische Weiterentwicklung" und entspricht der Nachfrage am Markt: "Die Klienten beider Häuser wünschen sich die Gesamtkompetenz aus einer Hand, kurze Kommunikationswege und möglichst wenig Schnittstellen. Technologie, Konzept und Umsetzung gehören zusammen, gerade wenn Beratungsprojekte messbare Resultate liefern sollen."



Dr. Ralf Hofmann, Vorsitzender der MHP-Geschäftsführung, betont das eingespielte Miteinander: "Mit der Partnerschaft geben wir unserer Zusammenarbeit mit Porsche Consulting jetzt einen offiziellen, sichtbaren Charakter. Wir sind bereits in vielen Projekten innerhalb und außerhalb der Automobilindustrie erfolgreich gemeinsam unterwegs. Jetzt können wir unsere Stärken noch mehr bündeln und unsere Synergien intensivieren. Die Berater von MHP und Porsche Consulting profitieren von den unterschiedlichen Kompetenzen, die sich gerade bei der digitalen Transformation perfekt ergänzen. Nun machen wir es den Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen noch einfacher, uns so effizient wie möglich einzubinden."



