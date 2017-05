Im Vorstellungsgespräch geht es los und im Meeting weiter: Erfolg hat, wer sich am besten verkaufen kann. Pech für Introvertierte? Karrierecoach Martin Wehrle verrät, wie zurückhaltende Typen bekommen, was sie verdienen.

WirtschaftsWoche: Herr Wehrle, in Ihrem aktuellen Buch geben Sie introvertierten Menschen Tipps, wie sie sich mit fachlicher Expertise gegen Schwätzer durchsetzen. Diese hätten Erfolg, weil sie sich gut verkaufen und in den Vordergrund spielen könnten. Die Introvertierten dagegen hätten wirklich was auf dem Kasten. Heißt das, Introvertierte sind unterdrückte Genies und Extrovertierte Blender, die durch ihr Unwissen und ihre große Klappe ihr Unternehmen und das Selbstbewusstsein der Kollegen ruinieren?

Martin Wehrle: Introvertierte sind natürlich nicht besser als extrovertierte Menschen. Beide Typen sind wichtig und Unternehmen profitieren von beiden. Aber die extremen Ausprägungen von Extrovertiertheit sind es, die einem Unternehmen schaden können.

Wie groß ist denn die Blender-Dichte unter den Extrovertierten?Unter zehn Extrovertierten sind acht, mit denen sich super arbeiten lässt. Und zwei Schaumschläger.

Und die haben deutlich mehr Erfolg als andere, weil sie besseres Eigenmarketing betreiben, als der exzellente, aber schüchterne Kollege. Laute Menschen werden schneller befördert, sie kriegen schneller eine Gehaltserhöhung, das ist alles richtig. Aber sie fallen auch schnell wieder - und sie fallen oft ganz aus dem Unternehmen raus.

Introvertierte machen also Karriere, sie brauchen nur doppelt so lang? Bill Gates, Steve Jobs - das sind alles keine lauten Typen. Studien zeigen sogar, dass introvertierte Führungskräfte, die motivierte Mitarbeiter haben, erfolgreicher sind, als extrovertierte, weil sie ihren Leuten Raum geben. Hat ein motivierter Mitarbeiter dagegen einen Chef, der alles besser weiß, leidet die Motivation.

Was mir Hoffnung macht, ist, dass in Deutschland in vielen wichtigen Positionen stille, zurückhaltende Menschen sitzen. In den USA gibt es den lauten Unternehmer Trump, hier die stille Physikerin Merkel. Dem fast schüchternen Jogi Löw hat nach dem extrovertierten Jürgen Klinsmann als Bundestrainer keiner etwas zugetraut. Und was ist? Mit Löw sind wir Weltmeister ...

