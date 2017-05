KÖLN (dpa-AFX) - Der Sandwich-Anbieter Subway will sein Geschäft in Deutschland über eine Kooperation mit der Tankstellenkette Shell ausbauen. In der zweiten Jahreshälfte soll ein Test an zwei Pilot-Standorten in Laatzen (Niedersachsen) und Fürth (Bayern) anlaufen, wie Subway am Mittwoch in Köln mitteilte. Von dem Schritt verspricht sich Subway-Deutschland-Chef Hans Fux weitere Expansionsmöglichkeiten. "Wir sind zwei international bekannte Marken, die im deutschen Markt an gemeinsamen Standorten voneinander profitieren werden."

Der künftige Umfang der Partnerschaft hänge davon ab, wie die Pilotphase anlaufe, erklärte Fux. 50 weitere Standorte seien aber bereits in Prüfung. Integrierte Shop-in-Shop-Lösungen kämen dafür ebenso in Frage, wie Restaurants in angrenzenden oder eigenen Gebäuden. "Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination aus Tanken und Sandwiches funktioniert. Das beweisen weltweit zahlreiche solcher Kooperationsstandorte", erklärte Fux. Die aus den USA stammende Sandwich-Kette hat weltweit rund 45 000 Restaurants, in Deutschland ist sie an mehr als 650 Standorten vertreten./csc/DP/stb

ISIN GB00B03MLX29

AXC0183 2017-05-17/15:11