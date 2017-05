Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hilden (pta026/17.05.2017/14:45) - Hilden, den 17. Mai 2017. Die ÖKOWORLD AG gibt bekannt, dass Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft heute beschlossen haben, der ordentlichen Hauptversammlung 2017, die voraussichtlich am 14. Juli 2017 stattfinden wird, die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,51 je dividendenberechtigter Vorzugsaktie und je dividendenberechtigter Vorzugsaktie der Serie B und in Höhe von EUR 0,50 je dividendenberechtigter Stammaktie vorzuschlagen.



Damit erhöht die ÖKOWORLD AG ihre Dividendenzahlung gegenüber dem Vorjahr deutlich um mehr als 10 %.



Von dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von EUR 5.057.144,29 wird ein Betrag in Höhe von EUR 1.203.905,05 auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der testierte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 wird voraussichtlich am Mittwoch, den 31. Mai 2017 veröffentlicht werden.



