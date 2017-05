Menschliches Denken oder Handeln mit Maschinen nachzubauen, die selbst lernfähig sind, ist längst keine Science Fiction mehr. Was sich im Bereich Künstliche Intelligenz bisher getan hat, welche wissenschaftlichen Innovationen und Durchbrüche unser Leben verändern werden und was das auch für die Bank- und Handels-Branche bedeutet, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit dem jungen Ausnahme-Talent Pascal Weinberger welche Branchen durch Künstliche Intelligenz revolutioniert werden und wie Sie davon profitieren können.