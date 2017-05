Ein Trading-Signal im Gold wird gerade herausgebildet. Sicherlich auch ein Thema für Anleger, die Gold als Absicherung betrachten. Doch darauf möchte ich hier zwar eingehen, es jedoch nicht zum Kernthema machen. Vielmehr ist ein Trading-Signal im Gold emotionslos und vor dem Hintergrund der Charttechnik zu bewerten. Dies werde ich nun näher erarbeiten.

Randinfo zur Scheinsicherheit im Gold

Gold wird immer wieder als Krisenwährung dargestellt. Dies stimmt statistisch betrachtet nicht ganz, ist aber in den Medien und somit unserer Wahrnehmung oftmals so verankert. Vor allem die kurzfristige Korrelation stimmt hier. Bei politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten "flieht" das Kapital aus dem Aktienmarkt in Richtung Gold.

In jüngster Zeit ließen die Unsicherheiten etwas nach. Beispielsweise zum Fortbestand von Europa vor zwei Wochen mit der Frankreich-Wahl. Und auch sonst eskalierten keine Spannungen auf der Welt, wenn man bspw. an Nordkorea und die Provokationen dort denken mag. Aus diesem Grund trennten sich immer mehr Anleger von GOLD in den letzten Wochen und schickten den Preis ein wenig auf Talfahrt.

Hintergründe sind auch in der Produktion und Nachfrage des physischen Goldes zu finden:

Wie neueste Zahlen des World Gold Councils (WGC) zeigen, ist die weltweite Nachfrage nach Gold im ersten Quartal 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 Prozent gefallen. Während der ersten drei Monate dieses Jahres sank die Nachfrage um 228,3 auf nur noch 1034,5 Tonnen Gold. Auch die Nachfrage nach Gold - ETFs sank mit Mittelzuflüssen 68 Prozent unter dem letztjährigen Wert deutlich. Die Notenbanken sprangen im ersten Quartal nicht in die Bresche und fragten ihrerseits nur 76,3 Tonnen Gold nach. Das sind 27 Prozent weniger als in den ersten drei Monaten des Jahres 2016.

Charttechnik zeigt Trading-Signal im Gold

Aus Sicht der Charttechnik gab es nun (und damit zum Kernthema) ein Trading-Signal im Gold. Am 3. Mai verlor der Goldpreis rund 30 Dollar oder mehr 2 Prozent und durchbrach eine wichtige Linie. Die 200 Tage Linie ist gemeint, auf die viele große Marktakteure immer wieder schauen und dort entsprechende Signale ableiten. (dazu ist dieser Artikel zu empfehlen ->)

Dies geschah an diesem Tag und setzte sich noch einige weitere Handelstage fort. Ab da schienen die Bullen leiser geworden zu sein, doch nun könnte sich das Blatt wenden.

Beim Blick auf den 4 Stunden Chart waren wir gestern an folgender Abwärtstrendlinie, die etwa einen Monat bestand hat:

Beim Blick auf den 4 Stunden Chart waren wir gestern an folgender Abwärtstrendlinie, die etwa einen Monat bestand hat:

4 Stunden Chartbild GOLD mit Trendlinie

