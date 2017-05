- Durch die Förderung von Präzisions- und bereichsübergreifender Fertigung und gleichzeitiger Entwicklung von Formenbau- und Gießtechnologien wird die DMC2017 die nächste Evolutionsphase des Formenbausektors vorantreiben



Shanghai (ots/PRNewswire) - Die 17. China International Exhibition on Die & Mold Technology and Equipment (DMC2017), die gemeinsam von der China Die & Mold Industry Association und von Shanghai International Exhibition Co., Ltd. organisiert wird, wird vom 13. bis 16. Juni 2017 im Shanghai New International Expo Center stattfinden. Das Thema der diesjährigen Veranstaltung "Förderung von Präzisions- und bereichsübergreifender Fertigung und gleichzeitige Entwicklung von Formenbau- und Gießtechnologien" ("Boosting Precision and Collaborative Manufacturing, while Developing Mold and Molding Technologies") reflektiert mit Ausstellern aus beinahe 20 Ländern und Regionen, einschließlich der Schweiz, Japan, Deutschland, Südkorea, Italien und Frankreich, die auf einer fünf Hallen (E1 bis E5) umspannenden Fläche von über 60.000 Quadratmetern neue Ausrüstung und Technologie präsentieren, die Transformation des Sektors.



Führende chinesische Formenbaumarken werden auf der Veranstaltung ein breites Spektrum an Präzisionsverarbeitungs-, Automatisierungs- und Formenbauausrüstung vorstellen



China ist mit einem Produktionswert, der für 2016 220 Milliarden Yuan (etwa 32 Milliarden USD) erreicht hat, einer der Hauptakteure im Formenbausektor. Die Landschaft vom Formenbausektor ist von einer steten Entwicklung und beschleunigten Transformation gezeichnet, wobei von weiteren Verbesserungen bezüglich Qualität und Effizienz ausgegangen wird. Ungefähr 500 von Chinas alteingesessensten Formenbauern werden ihre fortschrittlichen Formenbautechnologien in den Hallen E4 und E5 ausstellen.



Mit einem Schwerpunkt auf Präzisionsverarbeitungsausrüstung sowie innovativen Technologien für verbesserte Präzision und Oberflächenqualität wird die DMC2017 in den Hallen E1, E2 und E3 die fortschrittlichste Präzisionsverarbeitungsausrüstung präsentieren, einschließlich erstklassiger Bearbeitungszentren und Hochgeschwindigkeitsfräsen, CNC-Schleifmaschinen, CNC-Spezialbearbeitungsgeräten und Messgeräten neben einem breiten Spektrum an Präzisions-Schneide-, Mess- und Fixiergeräten.



Seit über 30 Jahren ein Schwerpunkt auf dem Formenbausektor mit dem Ziel, Chinas professionellste internationale Formenbauausstellung zu schaffen



Die DMC, die vor über 30 Jahren ihren Anfang fand, ist mittlerweile zur weltweit größten Formenbauausstellung geworden. Die Organisatoren möchten eine professionelle Formenbauausstellung für das Top-Down-Ökosystem schaffen, die auf kontinuierliche Innovation, Durchbrüche und tiefe Einblicke in den Sektor gestützt ist.



