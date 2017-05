Luxembourg - Es ist wohl nicht mehr als ein Etappensieg. Doch US-Präsident Donald Trump hat vor ein paar Tagen seine Gesundheitsreform im zweiten Anlauf mit hauchdünner Mehrheit durch das Repräsentantenhaus gebracht, so die Experten von Flaskamp Invest.Trump habe seine Kritiker in den eigenen Reihen mit einem Fonds über 8 Milliarden US-Dollar "überzeugt", der Versicherte mit Vorerkrankungen subventioniere. Obamacare habe damit zumindest ein wenig überlebt, würden die Fondsmanager der Düsseldorfer Fondsgesellschaft Flaskamp Invest in ihrem jüngsten Kommentar zu den Aktienmärkten schreiben. Doch solange das Gesetz nicht auch den Senat passiert habe, laste die Unsicherheit weiter auf dem US-Gesundheitssektor, also Versicherern, Pharmafirmen, Krankenhäusern und ähnlichen Unternehmen. Und das nach einem Quartal, in dem die Margen der US-Pharmakonzerne ohnehin geschrumpft seien, heiße es in dem Kommentar weiter.

Den vollständigen Artikel lesen ...