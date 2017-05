Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



17. Mai 2017 - Sky und NBC Universal, eines der weltweit führenden Medien- und Entertainmentunternehmen, haben ihre langjährige Partnerschaft verlängert. Die mehrjährige Vereinbarung umfasst sowohl umfangreiche Rechte für die Sky Cinema Sender als auch die weitere Verbreitung der populären Sendermarken von NBC Universal International Networks in Deutschland, Österreich, UK und Irland. Darüber hinaus beinhaltet der Vertrag umfangreiche EST und TVOD Rechte für den Sky Store.



In Deutschland und Österreich bleiben damit Universal Channel, Syfy, 13th Street und E! Entertainment für Sky Kunden empfangbar, in Großbritannien und Irland sind dies die Sender Universal Channel, Syfy, E! Entertainment und Movies24. In Deutschland und Österreich wird Syfy zudem ab 2019 über Sky Ticket bereitgestellt werden. In Großbritannien wird Syfy sowie hayu, der "All-Reality-Service" von NBC Universal International in 2018 auf Now TV starten.



Durch die Vereinbarung werden auf den Sky Cinema Sendern exklusive Erstausstrahlungen von Blockbustern wie den Franchises von "Jurassic", "Ich - Einfach unverbesserlich / Minions" und "Fast & Furious" zu sehen sein. Darüber hinaus kommen Sky Kunden in den Genuss weiterer hochwertiger und ausgezeichneter Produktionen sowie einer Vielzahl an Titeln des Premium-Katalogs von NBC Universal. Zudem sicherte sich Sky Rechte für zukünftige Innovationen, die sicherstellen, dass Sky Kunden die Inhalte völlig flexibel wie, wo und wann immer sie möchten sehen können - sowohl als Sky Kunden oder in Zukunft über den Sky Store.



Parallel dazu kommen Sky Kunden auch weiterhin in den Genuss der erfolgreichen Sendermarken von NBC Universal International, die eine Vielzahl an beliebten TV-Serien präsentieren. In Deutschland und Österreich zählen hierzu "Chicago Fire" auf Universal Channel, "Bull" auf 13th Street und "Dark Matter" auf Syfy. In UK und Irland sind es unter anderem "Chicago Med" auf Universal Channel und "Dark Matter" auf Syfy.



Durch die Weiterführung der Partnerschaft mit NBC Universal International steht Sky Kunden neben den Sky Original Productions auch weiterhin bester Partner-Content zur Verfügung. Die Vereinbarung unterstreicht die Position von Sky als bevorzugter Partner für Content und Senderanbieter rund um die Welt.



Gary Davey, Managing Director Content bei Sky: "Wir waren dieses Jahr sehr erfolgreich bei der Akquise neuer Rechte und freuen uns daher umso mehr auch diesen langjährigen Vertrag für unsere Kunden schließen zu können. Unser Fokus liegt auch weiterhin darauf, Sky Kunden die qualitativ hochwertigsten Inhalte zu präsentieren und die Filme und Sender von NBC Universal gehören ganz klar dazu. Unsere Partner schätzen den Umgang von Sky mit ihren Marken und Inhalten und das bietet wiederum uns die Möglichkeit, langjährige Partnerschaften fortzuführen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit NBC Universal International."



Belinda Menendez, President, NBC Universal International Distribution & Networks: "Die nun geschlossene Vereinbarung zwischen NBC Universal International und Sky in UK, Irland, Deutschland und Österreich ist der Startschuss für die nächste Phase unserer tollen Partnerschaft. Wir freuen uns, dass Sky Kunden auch in Zukunft Premieren der Top Filme von NBC Universal sehen können, und das auch über EST und TVOD. Zudem kommen sie weiterhin in den Genuss unserer erfolgreichen Sendermarken. In UK freuen wir uns zudem, schon bald hayu, unseren "All-Reality-Service" sowie Syfy über Now TV präsentieren zu können.



Über Sky Deutschland:



Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Moritz Wetter Vice President External Communications Tel. +49 89 9958 5300 moritz.wetter@sky.de twitter.com/SkyDeutschland Instagram: SkyDeutschland