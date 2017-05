Die virtuelle und die erweiterte Realität hält Einzug in unser Leben. Was vor wenigen Jahren noch unvorstellbar war, wird spätestens seit den Virtuell-Reality-Brillen Wirklichkeit. Doch es steckt noch viel mehr hinter der Technologie als im Gaming- und Freizeit-Bereich bisher genutzt wird. Mehr dazu erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Jan Wagner, Dozent an der University of Applied Sciences Darmstadt, die neue Technologien der Parallel-Welt und welche Unternehmen in Zukunft davon profitieren werden.