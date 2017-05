Lange Zeit hat sich die Sandwichkette Subway in Deutschland sehr schwer getan. Doch jetzt scheint die Zeit der Krise vorbei. Eine Kooperation mit dem Tankstellenbetreiber Shell soll nun viele neue Standorte bringen.

Die Fastfood-Kette Subway will mit einem neuen Partner in die Offensive gehen. Das Unternehmen hat jetzt eine Kooperation mit dem Tankstellenbetreiber Shell unterzeichnet. An zahlreichen Tankstellen sollen künftig Restaurants von Subway die Kunden empfangen. "Wir sind zwei starke Marken, die sich gegenseitig befruchten können", sagt Subway-Chef Hans Fux im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Die Partnerschaft startet an zwei Pilotstandorten in Laatzen in Niedersachsen und Fürth in Bayern. Doch das Unternehmen hat große Erwartungen in die Zusammenarbeit. "Wir haben schon 50 Standorte in der Prüfung", verrät Fux.

Der Subway-Chef sieht sein System als idealen Partner für Tankstellen. "Wir können schon auf einer Fläche ab 15 Quadratmetern arbeiten", erklärt er. Da sie ohne Fritteusen und Fettabscheider ...

Den vollständigen Artikel lesen ...