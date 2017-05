Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Apple von 161 auf 177 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Eine Umfrage unter US-Konsumenten habe ergeben, dass die Markentreue gegenüber dem iPhone im Vergleich zum vergangenen Jahr gestiegen sei, schrieb Analystin Kathryn Huberty in einer Studie vom Mittwoch. Apple habe verglichen mit anderen Anbietern in den USA am stärksten Marktanteile gewonnen. Der iPhone-Superzyklus sorge bei ihm für Zuversicht mit Blick auf seine über dem Konsens liegenden Umsatz- und Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2018./ajx/ag

AFA0070 2017-05-17/15:58

ISIN: US0378331005