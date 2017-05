-------------------------------------------------------------- Infos und Anmeldung http://ots.de/4g67v --------------------------------------------------------------



Die Auswertung von PR-Maßnahmen - egal ob Print oder Online - ist wichtig, um die Effizienz und Wirksamkeit der Kommunikation zu messen. Doch oft scheitert die Realisierung an fehlenden personellen oder finanziellen Ressourcen oder einfach an mangelndem Wissen. Bei der Frage nach dem Nutzen von Public Relations sind PR-Verantwortliche mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert: Wie lässt sich die Kommunikationswirkung einzelner Maßnahmen oder ganzer Kampagnen überprüfen? Was gibt es bei der Dokumentation zu beachten? Wie interpretiert man Nutzungsstatistiken von Webseiten oder Social Media? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es im Media Workshop "Kommunikationscontrolling: PR Evaluation und Social Media Monitoring" am 29. und 30. Juni 2017 in Hamburg.



In dem zweitägigen Praxisseminar vermitteln die Referenten Jörg Hoewner und Oliver Plauschinat grundlegende Kenntnisse zur Erfassung, Bewertung und Kontrolle von PR-Prozessen. Die Teilnehmer verstehen, wie sie den Prozess der Evaluation von der Datenerhebung bis zur Auswertung steuern und lernen die Instrumente und Kennziffern zur Erfolgsmessung und Erfolgsdokumentation der Online-PR kennen.



Über die Referenten:



Jörg Hoewner (Foto) ist Geschäftsführender Partner der K12 Agentur für Kommunikation und Innovation und arbeitet als Berater für moderne Unternehmenskommunikation in Düsseldorf. Er war einer der ersten Berater in Deutschland, der sich mit Online Relations bzw. Online-PR befasste, baute die Digital Unit einer führenden Agenturgruppe mit auf und ist seit 2006 als Mitgründer bei K12. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Integration von Kommunikation, deren Messbarkeit und der Auswirkung von Kommunikationstechnologien auf die interne und externe Unternehmenskommunikation.



Oliver Plauschinat ist Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortet bei pressrelations den Bereich Research und Kommunikations-Controlling. Davor war er in verschiedenen Kommunikationsagenturen tätig, u.a. Leiter des Bereichs Research & Evaluation bei KetchumPleon (vormals Kohtes Klewes) sowie Senior Consultant bei Lautenbach Sass. Seit über 15 Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema "Messbarkeit des Wertschöpfungsbeitrages von Kommunikation". Er hat in verschiedenen Arbeitskreisen der GPRA und DPRG zu diesem Thema mitgewirkt und verfügt über langjährige Erfahrungen in der Einführung und Umsetzung von Evaluationsmaßnahmen sowie Controlling-Systemen in der Kommunikation/PR.



Über den Veranstalter:



Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter und zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogramm umfasst rund 65 Themen zu Pressearbeit, Marketing, Public Relations und Digitaler Kommunikation sowie zur persönlichen Entwicklung und zum Selbstmanagement. Dabei stehen den Teilnehmern verschiedene Veranstaltungsorte in fünf deutschen Städten und in Zürich zur Auswahl. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kunden konzipiert. Die Referenten der Weiterbildungen sind Experten aus Wirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung und einen engen Praxisbezug zu den Aufgaben der Teilnehmergruppe besitzen. Bis heute haben über 15.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte aller Branchen an den ein- und zweitägigen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH besteht seit September 2012 und erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".



