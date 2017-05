Düsseldorf (ots) - Die Stadt Bonn wird sich um den Sitz der Europäischen Arzneimittelagentur EMA bewerben. Das erfuhr die in Düsseldorf erscheinende "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe) aus Kreisen des Bundeskabinetts. Die EMA mit rund 890 Mitarbeitern muss im Zuge des Brexits ihren bisherigen Standort London aufgeben. Die Stadt Bonn wird ihr Bewerbungsschreiben an die Europäische Kommission und an den Europäischen Rat richten. Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) setzt sich für Bonn als neuen Standort der EMA ein.



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621