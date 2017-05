Die Weltgesundheitsorganisation hat in ihrem aktuellen Jahrbuch internationale Ranglisten erstellt. Da schneidet Deutschland ziemlich gut ab. Nur beim Alkoholkonsum gehört Deutschland zu den Problemkandidaten.

In keinem Land der Erde wird mehr Alkohol getrunken als in Litauen. 18,2 Liter (reinen) Alkohol nahmen über 15-jährige Litauer im Schnitt im vergangenen Jahr zu sich. Mehr als in jedem anderen der. Deutschland liegt laut dem neuen statistischen Jahrbuch der WHO mit 11,4 Litern Alkohol pro Kopf und Jahr auf Platz 23 von 194 Mitgliedsländern der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Ob dabei hauptsächlich Bier, Wein oder Spirituosen getrunken werden, hat die WHO nicht ermittelt, deren Jahrbuch am Mittwoch in Genf vorgestellt wurde.

Die Litauer liegen drei Plätze vor den Russen. Auf den ersten 16 Plätzen sind europäische Länder. Mehr als in Deutschland wird den Schätzungen zufolge etwa in Belgien, Großbritannien, Polen und Frankreich getrunken.Als wichtigster Indikator für die kollektive Gesundheit einer Gesellschaft gilt die Lebenserwartung. Die liegt in Japan mit durchschnittlich fast 84 Jahren weltweit am höchsten. In Deutschland beträgt die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...