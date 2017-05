Zürich - Sehr viele Mitarbeiter sind zur Weitergabe vertraulicher Informationen an unautorisierte Personen bereit, wenn bestimmte Umstände dafür sprechen. Dies trifft auf 72% der Befragten zu. Der "Dell End-User Security Survey" offenbart, dass sie würden solche Informationen unter anderem weitergeben, wenn:

ihre Vorgesetzten sie dazu auffordern (43%); das Risiko für das Unternehmen sehr gering und der potenzielle Nutzen sehr hoch ist (23%); sie damit ihre Aufgaben effizienter erledigen können (22%); der Empfänger seine Aufgaben damit effizienter erledigen kann (13%).

Beim Umgang mit vertraulichen Daten sind ausserdem offenbar unsichere Praktiken weit verbreitet. In der Befragung räumten viele Studienteilnehmer unter anderem ein:

über öffentliches WLAN auf sensible Unternehmensdaten zuzugreifen (46%); private E-Mail-Konten für die Arbeit zu verwenden (50%); am Arbeitsplatz Public-Cloud-Services wie Dropbox, Google Drive oder iCloud für Informationsaustausch oder Backups zu nutzen (56%); vertrauliche Dokumente per E-Mail an Dienstleister und andere externe Partner zu verschicken (45%); schon ...

