PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Mittwochnachmittag seine Verluste ausgeweitet und zuletzt 1,19 Prozent auf 3598,63 Punkte eingebüßt. Damit bewegt sich der Leitindex der Eurozone wieder auf dem Niveau von Anfang Mai. Börsianer verwiesen als Belastung auf den schwachen Handelsauftakt an der tonangebenden Wall Street, wo die wichtigsten Aktienindizes mehr als 1 Prozent einbüßten.

Die Finanzmärkte reagieren zunehmend nervös auf immer neue Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump. Nachdem am Dienstag die Weitergabe geheimdienstlicher Informationen an Russland für Verunsicherung gesorgt hatte, gab es am Mittwoch Aufregung wegen eines Presseberichts über die mögliche Beeinflussung von FBI-Ermittlungen./la/men

AXC0210 2017-05-17/16:20