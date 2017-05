Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 18. Mai 2017 (Woche 20)/17.05.2017



Korrigierten Untertitel für RP beachten!



20.15 RP: zur Sache Rheinland-Pfalz Extra 70 Jahre Rheinland-Pfalz. Mit der Zeitmaschine durchs Land.



Donnerstag, 18. Mai 2017 (Woche 20)/17.05.2017



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



Wahrer Luxus - was eine Ausstellung in Pforzheim über Opulenz, Enthaltsamkeit und raffiniertes Marketing herausgefunden hat.



Fremde Freunde - warum der Bass-Bariton Dionysios Tsaousidis perfekt zum Europäischen Kultursommer Fellbach passt.



Russische Reise - wie das Deutsche Literaturarchiv Marbach Rilkes Erweckungserlebnis ins Museum holt: ein Gespräch mit Direktor Ulrich Raulff.



Visionärer Tanz - wie beim Internationalen Festival "Tanz! Heilbronn" Kompanien aus aller Welt die Gesellschaft der Zukunft abbilden.



Musikalische Sternstunde - wenn Gitarrenstar Larry Carlton sich mit der SWR Big Band zusammentut.



Ulmer Wunder - wie die neue Chefin des Museum Ulm gleich mit ihrer ersten Ausstellung dazu auffordert: "Erwarten Sie Wunder!"



Samstag, 20. Mai 2017 (Woche 21)/17.05.2017



Geänderten Programmablauf beachten!



20.15 (VPS 20.14) Sport extra: Das Bundesliga-Finale im Süwesten



Tagestipp



20.30 (VPS 20.15) Feste und Bräuche auf dem Land - Erinnerungen aus dem Südwesten



22.00 (VPS 21.45) BW: SWR Aktuell Baden-Württemberg RP: SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SR: aktuell



22.05 (VPS 21.50) Mord mit Aussicht Nach sechs im Zoo Krimiserie Deutschland 2010 Erstsendung: 24.08.2010 in Das Erste Folge 13/39



22.50 (VPS 22.35) Mord mit Aussicht Die Venus von Hengasch Krimiserie Deutschland 2012 Erstsendung: 28.08.2012 in Das Erste Folge 14/39



23.40 (VPS 23.25) Böse Wetter - Das Geheimnis der Vergangenheit Spielfilm Deutschland 2016 Erstsendung: 03.10.2016 in Das Erste



01.10 (VPS 00.55) Wolfsfährte Spielfilm Deutschland 2010 Erstsendung: 30.10.2010 in Das Erste



02.40 (VPS 02.25) Mord mit Aussicht (WH) Nach sechs im Zoo Krimiserie Deutschland 2010 Erstsendung: 24.08.2010 in Das Erste Folge 13/39



03.25 (VPS 03.10) Mord mit Aussicht (WH) Die Venus von Hengasch Krimiserie Deutschland 2012 Erstsendung: 28.08.2012 in Das Erste Folge 14/39



04.15 (VPS 04.00) Böse Wetter - Das Geheimnis der Vergangenheit (WH) Spielfilm Deutschland 2016 Erstsendung: 03.10.2016 in Das Erste



05.45 Schätze der Welt - Erbe der Menschheit Die Van Nelle Fabrik in Rotterdam, Niederlande Monumente aus Stahl und Glas Erstsendung: 22.01.2017 in 3sat



(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)



Sonntag, 18. Juni 2017 (Woche 25)/17.05.2017



Dachzeile für BW bitte löschen!



18.45 (VPS 18.44) BW: Treffpunkt Monnem Bike



Mittwoch, 21. Juni 2017 (Woche 25)/17.05.2017



Dachzeile bitte löschen!



07.50 (VPS 07.59) Treffpunkt (WH von SO) Monnem Bike Erstsendung: 18.06.2017 in SWR BW



