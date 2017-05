Kalorien zählen war nur der Anfang. Ob beim Joggen, Essen, bei der Arbeit oder im Feierabend - Selbstoptimierung macht vor keinem Lebensbereich und keiner Aktivität Halt. Das sind die besten Tools.

Heute werden Schritte, Kilometer, Kohlenhydrate, und produktive Minuten gezählt. Außerdem werden Kalender geshared, Termine automatisch eingetragen, Standorte geteilt und Timer gestellt. Dass wir so viel optimieren hat vor allem mit einem zu tun: unserem Smartphone, das das Ganze so viel einfacher macht. Die moderne IT kann aber nicht nur optimieren, sondern auch vereinfachen und dazu gibt es verschiedene Tools, die Ihnen manche Arbeitsschritte und Denkprozesse abnehmen. Auch wenn Sie denken, dass Sie noch gar nicht so viel automatisieren - einige Tools verwenden Sie bestimmt bereits jetzt.

Der Kalender für alles

Es fängt schon bei unserem ganz normalen Kalender an. Wir können unsere meisten Termine online erstellen und in unseren Kalender importieren, dort alles zusammenführen. Bahnfahrten mit allen Details, Flüge, Stundenpläne und Termin-Einladungen von anderen per Mail. Und die meisten Mailprogramme können inzwischen erkennen, wenn in einer Mail ein Termin vorgeschlagen wird und mit nur einem Klick steht der dann auch im Kalender.

Außerdem werden Fahrzeiten zu den Terminen automatisch kalkuliert, wenn wir eine Adresse dazu angeben und wir werden rechtzeitig daran erinnert, dass wir langsam losmüssen, um pünktlich zu kommen. Programme, mit denen das geht, sind Google Calendar, der Apple Kalender - die dann auch direkt mit dem dazugehörigen Mailprogramm verknüpft sind - und externe Anbieter wie Plan, das auch noch andere Funktionen integriert.

Haben wir es einmal bis zur Arbeit geschafft, und sind ganz ...

