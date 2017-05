Der Merck-Konzern will die Crispr-Technik verbessern und damit die Editierung von Genen noch einfacher machen. Die neuen Gen-Scheren sollen den Zugriff auf bisher nicht erreichbare Regionen des Genoms erlauben.

Bereits seit einigen Jahren sorgt ein neues Verfahren zur Modifikation von Genen für Furore in der Medizin- und Pharmaforschung. Denn das so genannte Crispr/Cas9-Verfahren ermöglicht eine besonders präzise Bearbeitung des Erbmoleküls DNA. Diese Technologien will der Darmstädter Merck-Konzern nun mit einer weiter entwickelten Variante des Crispr-Verfahren noch verbessern.

In einer Pressemitteilung kündigte das Unternehmen eine "alternative Crispr-Methode" an, die neue Möglichkeiten der Geneditierung eröffne. Die neue, als "Proxy-Crispr" bezeichnete Technologie, mache das Verfahren effizienter, flexibler und spezifischer, behauptet Merck. Forscher hätten damit mehr experimentelle Möglichkeiten und könnten schneller Ergebnisse erzielen, um die Arzneimittelentwicklung und den Zugang zu neuen Therapien zu beschleunigen.

Kann Merck diese Versprechen einhalten, wäre das eine wichtige Stärkung für das rund 5,6 Milliarden Euro Umsatz große Life-Science-Geschäft des Darmstädter Konzerns. In der Sparte, die zuletzt durch die Übernahme ...

