Es sind fast drei Jahre vergangenen, seitdem der Ölpreis die 100-Dollar-Marke überstieg. Danach wurde Rohöl aufgrund eines anhaltenden Überschusses die meiste Zeit für die Hälfte dieses Preises gehandelt. Dieses Angebotsungleichgewicht wird sich wohl auch in der kommenden Zeit nicht verbessern, da es scheint, dass Ölschieferproduzenten ihren Output im Gleichschritt mit den Produktionskürzungen der OPEC hochfahren.



Nur weil es am Markt derzeit einen Ölüberschuss gibt, bedeutet es nicht, dass es immer so bleiben wird. Nachfolgend sind fünf potenzielle Katalysatoren, die - wenn mindestens zwei Ereignisse davon gleichzeitig eintreten - den Ölpreis zurück in den dreistelligen Bereich katapultieren könnten.

Die OPEC schießt über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...