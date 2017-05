Lieber Leser,

Hewlett-Packard Inc. wird am 24. Mai die Quartalsergebnisse per zweites Geschäftsquartal veröffentlichen. Analysten erwarten einen Umsatz von ca. 11,88 Mrd. US-Dollar und damit einen Rückgang von 3,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Für das gesamte Jahr erwarten Analysten einen Umsatz von im Mittel 48,8 Mrd. US-Dollar und damit einen um 1,2 % geringeren als im Geschäftsjahr 2016. Beim Gewinn je Aktie erwarten Analysten per Q2 2017 ein Ergebnis von 0,39 US-Dollar. In den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...