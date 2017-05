WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Rohölbestände der USA sind in der vergangenen Woche schwächer gefallen als erwartet. Die Vorräte gingen um 1,75 Millionen auf 520,8 Millionen Barrel (je 159 Liter) zurück, wie das Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten einen Rückgang um 2,5 Millionen Barrel erwartet. Nach wie vor befinden sich die US-Ölreserven auf sehr hohem Niveau.

Die Benzinbestände fielen um 0,4 Millionen auf 240,7 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) gingen um 1,9 Millionen auf 146,8 Millionen Barrel zurück. Die landesweite Ölproduktion fiel geringfügig auf 9,305 Millionen Barrel pro Tag.

Die Daten im Überblick:

Aktuell Vorwoche Rohöllagerbestände 520,8 522,5 Benzinlagerbestände 240,7 241,1 Destillatebestände 146,8 148,8

(in Mio. Barrel)

Hinweis: Abweichungen aufgrund von Rundungen möglich.

