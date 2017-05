Frankfurt am Main (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Innovativ, stark, nachhaltig: So zeigt sich die Kunststoffindustrie in Deutschland und so präsentieren sich die Kunststofferzeuger in ihrem Geschäftsbericht für das Jahr 2016. Er liefert wichtige Angaben zu Anwendungsgebieten, Produktions- und Beschäftigtenzahlen für die Kunststoffindustrie, greift aktuelle Trends aus der Branche auf und informiert über das Engagement der Kunststofferzeuger.



Wie sichern wir die Energieversorgung der Zukunft? Wie können die Ressourcen des Planeten Erde nachhaltiger genutzt werden? Dies sind nur zwei der wichtigen Fragen, auf die die Kunststoffindustrie Antworten geben will: Mit innovativen Anwendungen sowie neuen Technologien und Produkten, die die Lebensqualität verbessern und Ressourceneffizienz sowie Klimaschutz ermöglichen. Mehr Informationen dazu und zur Arbeit der Kunststofferzeuger und ihres Verbandes liefert der aktuelle Geschäftsbericht von PlasticsEurope Deutschland e.V. Der 76-seitige Report präsentiert eine Industrie auf dem Wachstumspfad und wirft auch einen Blick auf die paneuropäische Zusammenarbeit.



Der Geschäftsbericht 2016 ist online unter http://bit.ly/2plXFQR verfügbar.



OTS: PlasticsEurope Deutschland e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/57333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_57333.rss2



Pressekontakt: PlasticsEurope Deutschland e. V. Sven Weihe Telefon: +49 (0) 69 2556-1307 Sven.Weihe@plasticseurope.org