Je zehn Fahrten in drei Regionen: Der WDR hat in Münster, Köln und Essen stichprobenartig Tester in Taxen gesetzt und erstaunliche Unterschiede bei den Preisen festgestellt: Obwohl die zehn Fahrten pro Stadt jeweils denselben Start- und Zielort hatten, kosteten die teuersten Fahrten in Essen und Köln rund 30 Prozent mehr als die günstigste und war nicht unbedingt schneller. In Münster boten einige Fahrer für die mögliche Rückfahrt einen bis zu elf Euro günstigeren Festpreis an. Erklärungen, Infos und weitere Testergebnisse gibt es am Donnerstag, 18. Mai 2017, in Hörfunk (WDR 2, WDR 5, COSMO) und Fernsehen (ARD Morgenmagazin, WDR Servicezeit).



Die Testkunden fuhren immer wochentags und außerhalb des Berufsverkehrs. Sie gaben sich gegenüber den Taxifahrern als ortsunkundige Fahrgäste aus und betonten auf Nachfrage, es nicht eilig zu haben. Ein Grund für die Preisunterschiede könnte neben der Verkehrssituation die Nutzung eines Navigationsgeräts sein. Dieses schlägt häufig nicht den kürzesten oder günstigsten Weg vor - obwohl Taxifahrer dazu verpflichtet sind, die kürzeste Strecke zu fahren, solange mit dem Fahrgast nichts anderes vereinbart wird.



Was sind die Gründe für die unterschiedlichen Preise? Was kann ein Taxi-Kunde tun, um möglichst günstig zum Ziel zu kommen? Wie hilfreich sind Apps? Welche Rechte haben Fahrgäste? Der WDR gibt Tipps und erklärt die Zusammenhänge.



