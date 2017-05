Mainz (ots) - Den mit 2500 Euro dotierten 3sat-Förderpreis bei den 63. Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen erhielt der Kurzfilm "El Manguito" von Laurentia Genske (Deutschland 2017, 19 Min.), ein Dokumentarfilm über das Leben in einem kubanischen Bergdorf. 3sat prämiert seit 1999 mit seinem Förderpreis im Rahmen der Medienpartnerschaft mit dem Festival einen Film im Deutschen Wettbewerb, der sich durch eine neue Sichtweise auszeichnet.



Die Jury des Deutschen Wettbewerbs begründete ihre Entscheidung für "El Manguito": "Die Regisseurin nähert sich den Bewohnern eines abgelegenen kubanischen Dorfes über Zeichnungen, Fotografien und oft stumme oder leise Filmbilder. Langsam, aber gezielt bringt sie uns eine Familie und deren Ängste und Sorgen näher und entfaltet über sie stellvertretend die Geschichte des Dorfes und des ganzen Landes. Laurentia Genske und ihr Kameramann Simon Rittmeier öffnen uns mit 'El Manguito' einen Blick in eine fremde Welt - die unaufdringliche Nähe zu den Menschen und die klassische Erzählform ist Dokumentarfilm von seiner besten Seite." Zur Jury des Deutschen Wettbewerbs gehörte in diesem Jahr die Kunstkuratorin Regina Barunke, die Filmkuratorin und Journalistin Dunja Bialas sowie der Filmemacher und Produzent Frieder Schlaich.



Die Regisseurin Laurentia Genske, 1989 in Köln geboren, studierte von 2010 bis 2016 Dokumentarfilm und Kamera an der Kunsthochschule für Medien (KHM) in Köln. Im Rahmen eines Förderstipendiums absolvierte sie 2012 ein Studienjahr an der Escuela Internacional de Cine y Televisión in Kuba. Außer einigen Kurzfilmen drehte sie die zwei langen Dokumentarfilme "Am Kölnberg" (2014) und "Afuera" (2015).



Anlässlich der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen zeigt 3sat ein vielfältiges Kurzfilm-Programm, das heute Abend, Mittwoch, 17. Mai 2017, beendet wird. Unter anderem sendet 3sat um 23.50 Uhr "Waves '98". Der 15-minütige Animationsfilm des Libanesen Ely Dagher über einen Teenager in Beirut wurde 2015 in Cannes mit der Goldenen Palme für den besten Kurzfilm ausgezeichnet.



Weitere Informationen und die Video-Streams zum 3sat-Programm zu den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen: https://pressetreff.3sat.de/startseite/artikel/erfrischt-einzigartig/



