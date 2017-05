Paderborn (ots) - Auf dem Unicampus entsteht bis Frühjahr 2018 das neue Gebäude I mit einer Erweiterung der Bibliothek, Platz für studentische Arbeitsplätze, einem Notebook-Café, Sprachlaboren und weiteren Einrichtungen für die Universität Paderborn. Seit dem 17. Mai schwebt nun der Richtkranz über dem Rohbau, der zukünftig auch den Haupteingang der Hochschule aufwerten soll.



"Wohl nichts passt besser zu einer Hochschule als "IQ". Da trifft es sich gut, dass die beiden neuen Gebäude, die den Eingangsbereich zum Campus der Universität Paderborn prägen, die Namen "I" und "Q" tragen", begrüßte Rolf Holler, der Niederlassungsleiter des Bau- und Liegenschaftsbetriebs (BLB NRW) am heutigen Mittwoch zahlreiche Gäste zum Richtfest für das Gebäude I. Das Gebäude Q wurde bereits 2013 an die Universität übergeben.



Gemeinsam mit Holler haben Simone Probst, Vizepräsidentin für Wirtschafts- und Personalverwaltung der Universität Paderborn; Rüdiger Stallberg, Abteilungsleiter im Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW und Michael Dreier, Bürgermeister der Stadt Paderborn, die Richtkrone über dem Rohbau des Gebäudes I gehisst.



Auf fünf Geschossen und rund 3.370 Quadratmetern Nutzfläche werden die Studierenden in dem Neubau zukünftig optimale Arbeits- und Lernbedingungen vorfinden. In dem Gebäude werden unter anderem die Erweiterung der Bibliothek mit Lese- und Arbeitsplätzen, zahlreiche weitere studentische Arbeitsplätze mit einem Notebook-Cafe, Sprachlabore, das International Office, die Studierendenberatung sowie das Archiv der Universitätsbibliothek realisiert.



Mit dem Neubau I wird auch die bei Gebäude Q bereits begonnene umfassende Freianlagengestaltung des Haupteingangsbereichs der Universität fortgesetzt. Damit werden mit dem Gebäude I nicht nur die Arbeits- und Lernbedingungen für die Studierenden deutlich verbessert, sondern der Eingangsbereich zur Universität gemeinsam mit dem Schwestergebäude Q weiter aufgewertet und noch erkennbarer.



Auch ökologisch kann sich der Neubau sehen lassen, denn die für das Gebäude maßgebliche Energeieeinsparverordnung (EnEV) von 2014 wird um 25% übererfüllt und auch die Anforderungen der neuesten EnEV von 2016 werden eingehalten.



Der BLB NRW als Bauherr für dieses Gebäude zeigt sich auch zufrieden mit dem bisherigen Baufortschritt und der Kostensituation: "Wir sind zuversichtlich, dass wir den zur Verfügung stehenden Kostenrahmen einhalten und den Neubau auch wie geplant im Frühjahr 2018 an die Universität übergeben können", soll Holler abschließend.



Termine und Daten Baubeginn: Juni 2016 Grundsteinlegung: 24. Oktober 2016 Richtfest: 17. Mai 2017 geplante Fertigstellung: Frühjahr 2018 Anzahl Geschosse: 5 Nutzfläche: 3.370 m² Gesamtkosten: 18,4 Mio. EUR (davon 15,6 Mio. EUR Baukosten, zzgl. Bauzeitzinsen und Risiko)



Bauherr Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Niederlassung Bielefeld



