Nach dem Ausschluss der Ampelkoalition und der großen Koalition, bleiben nur Neuwahlen oder ein Jamaika-Bündnis übrig. Damit könnten sich die Grünen aber anfreunden: Sie wollen versuchen, eine Regierung zu bilden.

Die Grünen in Schleswig-Holstein visieren trotz Vorbehalten ein Jamaika-Bündnis mit CDU und FDP an. Da die FDP eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen sowie die SPD eine große Koalition mit der CDU ausgeschlossen habe und der SSW in die Opposition gehen wolle, blieben nur Neuwahlen oder ein Jamaika-Bündnis übrig, teilte die Landesspitze am Mittwoch in Kiel mit. "Wir Grüne haben weder im Wahlkampf noch danach ein Bündnis ausgeschlossen und halten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...