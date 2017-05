Die B&C Privatstiftung hat über zwei Tochterfirmen 12,56 Prozent am börsennotierten Faserhersteller Lenzing verkauft. Die Aktien gingen an institutionelle Investoren, teilte Lenzing am Mittwochabend mit. Die Lenzing-Aktie brach im Tagesverlauf um 11,45 Prozent ein. Die Stiftung hält aber weiter knapp über 50 Prozent an ...

